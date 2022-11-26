Индийская ракета PSLV стартует на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Индийская ракета-носитель Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) в субботу отправится на орбиту со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-06 (Earth Observation Satellite - 06) и восемью кубсатами, сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).

Запуск планируется осуществить в 11:56 по Индийскому стандартному времени (в 09:26 мск) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота на юго-востоке Индии.

Аппарат EOS-06, массой 1117 кг, был разработан подразделением ISRO - U R Rao Satellite Centre для пополнения спутниковой группировки Oceansat в целях обеспечения непрерывного наблюдения за океанами и применения в сфере океанографии. Планируется, что EOS-06 отправится на солнечно-синхронную орбиту высотой 738 км и дополнит работу спутника Oceansat-2, выведенного на орбиту в 2009 году.

Также на орбиту высотой 511 км отправятся восемь кубсатов, в том числе индийские INS-2B, Anand, два аппарата Thybolt и четыре наноспутника Astrocast, разработанные одноименной швейцарской компанией. Все аппараты будут использоваться для испытания и демонстрации различных технологий.

Четырехступенчатая ракета-носитель среднего класса PSLV способна выводить диверсифицированную полезную нагрузку на различные виды орбит, в том числе около 1.7 тонн на солнечно-синхронную полярную орбиту и 1.4 тонны на геопереходную орбиту. Эта миссия станет 56-й для ракет этой серии за все время эксплуатации.