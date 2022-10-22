Четыре сухогруза доставят во Францию, Грецию, Ливию и Турцию украинское продовольствие

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в субботу вышли четыре сухогруза с кукурузой, ячменем и рапсом, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"22 октября украинские порты покинули четыре судна, они перевозят в общей сложности 106 017 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Сухогруз Summer Lady перевозит во Францию 55 457 тонн рапса, сухогруз Island Bay - 5 460 тонн кукурузы в Грецию. Кроме того, судно Bella Judi доставит в Ливию 33 100 тонн кукурузы. Судно Professor B с 12 тыс. тонн ячменя направляется в Турцию.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 22 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 8 390 237 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 758 судов - 385 на прибытие в украинские порты и 373 - на выход из них", - проинформировали в СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.