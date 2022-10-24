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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Шесть судов вышли из портов Украины со 125 тысячами тонн продовольствия

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в воскресенье покинули шесть сухогрузов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"23 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 125 300 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Три судна: Valerio (25 тысяч тонн кукурузы), Torc (12,6 тысяч тонн подсолнечного масла) и Iman Bahram Mammadzedah (6,2 тысяч тонн подсолнечного масла) отплыли в Турцию. Сухогруз Lady Litel доставит в Испанию 17,8 тысяч тонн кукурузы, 8 тысяч тонн пшеницы и 6,3 тысяч тонн ячменя, судно Magpie S перевезет в Италию 8,4 тысяч тонн соевых бобов.

Помимо этого, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Pangeo перевозит 40 тысяч тонн пшеницы, предназначенной для Йемена (30 тысяч тонн) и Афганистана (10 тысяч тонн).

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 23 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 8 514 537 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 765 судов - 386 на прибытие в украинские порты и 379 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина СКЦ
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