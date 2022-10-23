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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Саркози призвал Париж взять на себя инициативу урегулирования украинского конфликта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Франции Николя Саркози поддержал намерение действующего президента страны Эммануэля Макрона поддерживать контакт с российским лидером Владимиром Путиным в контексте украинского конфликта.

Вместе с тем в интервью газете Le Journal du dimanche Саркози заявил: "По украинскому вопросу упущено много времени". Он напомнил при этом, что сам в 2008 году оперативно отреагировал на грузино-югоосетинский конфликт и приложил дипломатические усилия.

По его словам, "Франция должна взять на себя инициативу в этом кризисе".

"Более чем пора выступить с серьезными инициативами, чтобы поговорить о будущем и о мире", - подчеркнул Саркози.

Он выразил сожаление, что в связи с этим конфликтом "Европейский союз может создать впечатление, что находится на буксире американцев".

Франция Николя Саркози Украина
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