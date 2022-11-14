Макрон планирует позвонить Путину после саммита G20

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить российскому коллеге Владимиру Путину после саммита G20, пишет Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон позвонит Путину после саммита G20. Президент Франции продолжит диалог с российским коллегой, подтвердили в Елисейском дворце", - пишет издание.

Ранее в этот день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что разговор двух президентов пока не планируется. Его на брифинге спросили, проявляет ли Париж интерес к диалогу с Москвой с учетом заявлений Макрона о необходимости активизировать усилия по организации переговоров между Россией и Украиной, а также планируется ли разговор между президентами России и Франции.

"Нет пока. Давно не было ничего субстантивного, и какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею в виду Путина и Макрона. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать" - сказал Песков.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, он уже прибыл в Индонезию. Путин на саммит не поехал, поскольку, как сказал Песков, обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации.