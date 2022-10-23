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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления Украины

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток продолжали нанесение ударов по энергетическим объектам Украины.

"В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Все назначенные объекты поражены", - сказал представитель ведомства.

"В районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ", - сообщил он.

По его данным, также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в различных районах.

"Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня "HIMARS" и одна противорадиолокационная ракета "HARM" в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики", - сообщил представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 23 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны
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