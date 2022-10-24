Оставшимся в Херсоне мужчинам предложили вступить в терроборону

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Всем мужчинам, которые остались в Херсоне и на правом берегу Днепра после призывов переместиться на левый берег, предложили вступить в ряды территориальной обороны, сообщила администрация Херсонской области в Telegram.

"У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по собственному желанию, есть возможность вступить в отряды территориальной обороны", - говорится в cообщении.

В городе остаются органы правопорядка.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра в связи с участившимися ударами ВСУ и риском прорыва плотины Каховской ГЭС. На левый берег перебрались также чиновники администрации.

Как говорил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, к субботе на левый берег "перебрались" около 25 тысяч человек.