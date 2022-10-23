Посольство Японии возобновило работу в Кабуле

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) сообщило о возобновлении деятельности посольства Японии в Кабуле.

Пресс-центр МВД талибов сообщил в воскресенье вечером, что исполняющий обязанности министра внутренних дел Сираджуддин Хаккани встретился с послом Японии в Афганистане Окадой Такеши.

"На этой встрече достопочтенный Сираджуддин Хаккани приветствовал открытие посольства Японии в Кабуле и назвал его эффективным шагом в укреплении отношений между двумя странами. И.о. министра заверил в полной безопасности представителей и деятельность указанного посольства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь Окада Такеши пообещал, что Япония будет продолжать поддерживать афганцев и сотрудничать с ними.

Движение "Талибан" в августе прошлого года практически без боя захватило Афганистан, 15 августа боевики вошли в Кабул, откуда спешно бежал президент Ашраф Гани и члены его правительства. После захвата Кабула талибами Афганистан также покинули посольства многих стран, в том числе Японии.