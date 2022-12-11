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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Япония оказала Афганистану помощь на сумму $106 млн

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Муттаки поблагодарил правительство Японии за оказанную его стране помощь в размере более $100 млн, сообщил в воскресенье пресс-секретарь талибов Абдул Кахар Балхи.

Афганистан во власти талибов

"На встрече с послом Японии в Кабуле министр иностранных дел Муттаки поблагодарил Японию за помощь в размере 106 миллионов долларов и ее позитивное дипломатическое взаимодействие, назвав такое взаимодействие "дорожной картой" для международного сообщества", - написал Балхи в соцсетях.

В свою очередь посол Окада Такеши сообщил, что Япония, "скорее всего, приступит к своим обязанностям в качестве члена Совета Безопасности ООН в следующем году и постарается сыграть позитивную роль в этом органе ООН в отношении Афганистана".

В завершение Муттаки высоко оценил усилия Японии и призвал к конструктивному информированию о достижениях талибов в предотвращении выращивания опия, сокращении административной коррупции, обеспечении безопасности и других вопросах.

Ранее сообщалось, что посольство Японии в октябре возобновило работу в Кабуле.

Афганистан Япония
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