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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19", в понедельник отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, сообщила российская госкорпорация "Роскосмос".

"В понедельник, 24 октября 2022 года, грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведен с орбиты, вошел в земную атмосферу и разрушился", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС в понедельник в 01:45 мск. Через три часа автономного полета двигатель "грузовика" был включен на торможение, в результате чего корабль вошел в атмосферу.

"Прогресс МС-19" прибыл на станцию 17 февраля этого года, доставив на нее 2,6 тонн различных грузов, в том числе оборудование для проведения экспериментов, припасы для экипажа, аппаратуру техобслуживания бортовых систем и топливо.

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-21" будет запущен к станции 26 октября в 03:20 мск с космодрома Байконур. Он прибудет на станцию 28 октября и доставит 2520 кг грузов.

Прогресс МС-19 Роскосмос
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