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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:24

Грузовой корабль "Прогресс МС-19" отстыковался от МКС

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-19" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции, которую ведет NASA.

Корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 01:45 мск.

По данным управления, через 3,5 часа после отстыковки корабль войдёт в плотные слои атмосферы, а несгораемые элементы его конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана.

"Прогресс МС-19" прибыл на станцию 17 февраля этого года, доставив на нее 2523 кг различных грузов, в том числе оборудование для проведения экспериментов, припасы для экипажа, аппаратуру техобслуживания бортовых систем и топливо.

Следующий грузовой корабль, "Прогресс МС-21", будет запущен к станции 26 октября в 03:20 мск с космодрома Байконур. Он прибудет на станцию 28 октября и доставит 2520 кг грузов.

МКС Прогресс МС-19 NASA
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