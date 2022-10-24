В Минобороны РФ сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российские военные отразили атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Херсонской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На Николаево-Криворожском направлении противник безуспешно атаковал силами батальонной тактической группы позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате огневого поражения и сосредоточенных ударов российской артиллерии уничтожено более 80 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей".

Конашенков сообщил, что атаки противника отражены также на отдельных участках в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления украинской армии в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах, заявил он.

"В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков.

Российские военные за сутки перехватили в воздухе 21 снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха" и HIMARS американского производства в районах населенных пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области.

По словам представителя Минобороны РФ, также сбито три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Шевченко и Малый Керменчик ДНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2326 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6020 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 6741 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.