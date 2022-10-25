Военные РФ сообщили об отражении атак ВСУ в Херсонской области и ЛНР

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отражены в Херсонской области и на Купянском направлении в Луганской народной республике, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На Николаево-Криворожском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Все атаки отражены", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожено до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей"

"На Купянском направлении противник силами батальонной тактической группы атаковал на узком фронте позиции российских войск в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Огнем российской артиллерии подразделениям ВСУ было нанесено поражение, в результате которого противник отброшен на исходные позиции", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что здесь "уничтожено более 30 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два пикапа".

"На Краснолиманском направлении в результате активных действий российских войск за сутки уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, три пикапа и один автомобиль", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Конашенков также заявил, что в районе населенного пункта Калуга Николаевской области оперативно-тактической авиацией ВКС России был сбит украинский военный самолет МиГ-29.

По его данным, сбиты в воздухе семь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Смерч", три американские противорадиолокационные ракеты HARM в различных районах Херсонской области и ЛНР.

"Также поражена стоянка вертолетов в районе населенного пункта Александровка Донецкой народной республики", - отметил Конашенков.

Кроме того, по его словам, российские войска за прошедшие сутки уничтожили четыре пункта управления армии Украины.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Двуречная Харьковской области, Константиновка Донецкой народной республики, Оленовка Николаевской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Также, по его данным, уничтожены два склада вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар (ДНР) и Зеленый Гай Николаевской области, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 182 районах.