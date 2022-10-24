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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Группа инвесторов во главе с JIP запланировала купить Toshiba за $16 млрд

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Группа инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc (JIP) рассматривает возможность заключения сделки по покупке японского промышленного конгломерата Toshiba Corp за 2,4 трлн иен ($16,1 млрд). Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сделка может стать крупнейшей в Японии в этом году. Ранее японские СМИ сообщали, что Toshiba выбрала группу инвесторов, возглавляемую JIP, в качестве предпочтительных кандидатов на покупку бизнеса. Тогда сумма сделки оценивалась в 2,8 трлн иен.

По данным собеседников Bloomberg, JIP и ее партнеры намерены профинансировать часть сделки в размере 1 трлн иен за счет имеющихся у них средств. Оставшееся финансирование планируется привлечь за счет кредитования в банках.

В то же время Toshiba на одной из регулярных встреч с банками 20 октября проинформировала, что JIP оценивает компанию в 2,4 трлн иен, и попросила банкиров поддержать план финансирования сделки, заявил один из источников агентства.

Рыночная капитализация Toshiba с начала года выросла на 14%, до 2,32 трлн иен (порядка $15,5 млрд). Если JIP и партнеры предложат выкупить компанию за 2,4 трлн иен, акция Toshiba в рамках сделки может стоить 5,541 тыс. иен, согласно подсчетам Bloomberg. На закрытие торгов в Токио в понедельник цена акции составила 5,391 тыс. иен.

Однако JIP еще не выдвинула окончательное предложение и находится на этапе оценки сделки. Источники Bloomberg отмечают, что Toshiba может также решить не продавать весь бизнес, а только некоторые активы.

Ранее сообщалось, что в группу инвесторов помимо JIP входят также японские Orix Corp. и Chubu Electric Power Co., гонконгская Baring Private Equity Asia и европейская CVC Capital Partners.

Toshiba JIP
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