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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Японские Rohm и Suzuki Motor могут присоединиться к покупке Toshiba

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Японский производитель микросхем Rohm Co. Ltd. рассматривает возможность присоединиться к группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) для покупки японского промышленного конгломерата Toshiba Corp., пишет газета Nikkei со ссылкой на источники.

Rohm планирует инвестировать в покупку Toshiba до 300 млрд иен ($2,14 млрд).

Nikkei также сообщает, что к консорциуму инвесторов может присоединиться автопроизводитель Suzuki Motor Corp., который планирует вложить несколько десятков миллиардов иен, а также строительная компания Taisei Corp., однако размер ее запланированных инвестиций не уточняется.

Общая стоимость сделки, как ожидается, составит около 2,2 трлн иен.

Ранее японские СМИ сообщали, что Toshiba выбрала группу инвесторов, возглавляемую JIP, в качестве предпочтительных кандидатов на покупку бизнеса. Тогда сумма сделки оценивалась в 2,8 трлн иен.

Рыночная капитализация Toshiba с начала года выросла на 2,9%, до 2,1 трлн иен.

Rohm Toshiba Suzuki Motor Япония JIP Taisei
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