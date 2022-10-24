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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

В ЕС заявили о наличии доказательств поставок иранских дронов России

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Решение по санкциям ЕС против Ирана за поставки беспилотников России принято государствами-членами на основе убедительных доказательств, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Государства-члены утвердили эти санкции, потому что они убеждены (в своей правоте - ИФ). У них достаточно доказательств, чтобы эти санкции были приняты без сомнений. Я напомню: они были приняты единогласно", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он также напомнил о заявленном намерении Евросоюза отслеживать эту проблематику, и в случае, если будут другие доказательства продолжения подобных действий, ЕС вновь будет реагировать соответствующим образом.

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"Мы примем другие меры, если будут доказательства продолжения таких поставок", - сказал Стано, отвечая на просьбу прокомментировать, почему Совет ЕС по иностранным делам 17 октября не принял санкции против Ирана за беспилотники, ссылаясь на недостаток доказательств, а к саммиту Евросоюза 20-21 октября такое решение было срочно принято.

"Иранцы отрицают любое своё вмешательство (в украинский конфликт - ИФ), но мы собрали достаточно доказательств, дающих основание для решения (по санкциям - ИФ), опираясь на эти доказательства", - утверждал представитель Борреля, не уточнив, в чем заключаются доказательства, признанные Евросоюзом.

В ответ на вопрос о том, как это решение может сказаться на судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Стано заверил, что санкции по беспилотникам "не имеют отношения к СВПД". По его словам, это другой вопрос. Санкции, которые связаны с СВПД, - это секторальные экономические меры, зависящие от выполнения ядерной сделки.

"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам - ИФ) и его команда работают для достижения компромисса по окончательному тексту (предложенного Боррелем варианта соглашения - ИФ). Но санкции, введенные на прошлой неделе, и переговоры по восстановлению СВПД не связаны напрямую", - заявил пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

Иран Россия ЕС
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