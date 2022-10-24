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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Акции китайских компаний в США рухнули из-за переизбрания Си Цзиньпина

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Котировки акций китайских компаний, торгуемых в США, снижаются в понедельник на фоне опасений по поводу экономики КНР после переизбрания Си Цзиньпина генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая на третий срок.

Си Цзиньпин был переизбран в воскресенье. Он стал первым китайским лидером, который будет занимать должность председателя КНР три срока подряд.

В состав комитета нового созыва не вошел премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, являющийся сторонником рыночных реформ и развития частного предпринимательства.

Новости спровоцировали беспокойство инвесторов в том числе по поводу того, что политика "нулевой терпимости" по отношению к ковиду в КНР, которая уже привела к замедлению роста экономики страны, продолжится. Кроме того, на рынках сохраняется неопределенность по поводу перспектив дальнейшего усиления контроля за технологическими компаниями, пишут зарубежные СМИ.

В числе наиболее активно торгуемых в США бумаг китайских компаний – акции производителя электромобилей Nio Inc. ADR компании рухнули на 17,9%, продемонстрировав самый существенный спад с 24 сентября 2019 года. Они могут завершить торги на отметке ниже $10 впервые с июля 2020 года.

ADR других производителей электромобилей также активно дешевеют. Бумаги XPeng Inc. теряют 14%, Li Auto Inc. - 21,5%.

Стоимость бумаг гиганта электронной торговли Alibaba Group Holding Ltd. падает на 14,5% и находится на минимальном уровне с февраля 2016 года.

Акции Tencent Music Entertainment Group теряют 8,1%, JD.com - 14,8%, Pinduoduo - 28,3%, Baidu Inc. - 14,8%.

Китай Си Цзиньпин
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