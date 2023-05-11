Производитель электроавтомобилей Li Auto увеличил квартальную выручку почти вдвое

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. увеличил выручку в первом квартале 2023 года почти вдвое и ожидает сохранения высоких темпов роста во втором квартале.

В январе-марте выручка компании составила 18,79 млрд юаней ($2,74 млрд) против 9,56 млрд юаней годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,73 млрд.

Чистая прибыль Li Auto в отчетном квартале составила 933,8 млн юаней ($134,7 млн) против чистого убытка в 10,9 млн юаней годом ранее.

Компания поставила клиентам 52 584 электромобиля в первом квартале - это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Согласно ее прогнозу, в текущем квартале поставки увеличатся в 2,6-2,8 раза по сравнению с уровнем второго квартала прошлого года - до 76-81 тысячи автомобилей.

Прогноз Li Auto для выручки предусматривает повышение в 2,8-3 раза, до 24,22-25,86 млрд юаней.

Акции Li Auto подорожали на 17% к закрытию рынка в Гонконге в четверг благодаря сильным результатам автопроизводителя. ADR компании прибавляют в цене 4,6% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.