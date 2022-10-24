Йеллен предупредила о рисках для финансовой стабильности США

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Текущая обстановка в мировой экономике "опасна и волатильна", сказала глава американского Минфина Джанет Йеллен, при этом подчеркнув, что экономика США "здорова", а финансовая система сохраняет устойчивость.

Йеллен заявила в ходе выступления в Нью-Йорке, что, хотя на текущий момент она не видит признаков нестабильности американской экономики, администрация президента США Джо Байдена "внимательно следит за финансовыми рисками" в стране.

Глава Минфина США считает, что текущая обстановка в мировой экономике не исключает возникновения "рисков для финансовой стабильности" в США.

При этом Йеллен прокомментировала ситуацию на рынке гособлигаций и усилия властей по увеличению ликвидности после того, как волатильность на британском рынке госбондов усилила опасения относительно ослабления спроса на US Treasuries.

"Мы очень сфокусированы на рынке Treasuries", - подчеркнула Йеллен.

По ее словам, администрация Байдена находится в контакте с различными ведомствами, чтобы предпринять шаги, способные повысить ликвидность рынков гособлигаций США.

"Мы рассматриваем ряд возможностей для повышения устойчивости", - сказала она, отметив, что на текущий момент не видит проблем на рынке.