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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

60 сухогрузов ожидают присоединения к стамбульской зерновой инициативе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил об ожидании присоединения к черноморской зерновой инициативе 60 судов.

"В настоящее время 113 судов зарегистрированы для проведения инспекции СКЦ, а еще 60 ожидают присоединения к Черноморской зерновой инициативе в территориальных водах Турции", - говорится в сообщении СКЦ.

По информации центра, на 97 судов, ожидающих выхода из портов Украины, уже загружено более 2 млн тонн продовольствия.

В СКЦ сообщили, что 24 октября украинские порты покинули четыре сухогруза. Получив разрешение от центра, они перевозят в общей сложности 159 662 тонны продовольствия.

Cудно Flag Lama (34 430 тонн подсолнечного шрота и 30 673 тонны кукурузы) направляется в Китай, судно C Faith (56 789 тонн пшеницы) - во Вьетнам. Сухогруз BSL Calypso доставит в Италию и Испанию 23,5 тыс. тонн кукурузы, сухогруз MBC Daisy - 14 270 тонн пшеницы в Алжир.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 24 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 8 673 198 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 772 судов - 389 на прибытие в украинские порты и 383 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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