Более 7,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках черноморской инициативы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в субботу вышли семь судов с подсолнечным маслом, кукурузой и пшеницей, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"По состоянию на 15 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 549 455 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 690 судов - 349 на прибытие в украинские порты и 341 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что в субботу украинские порты покинули семь судов, они перевозят в общей сложности 101 251 тонну зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы.

Четыре сухогруза New Levant (25 тыс. тонн кукурузы), Golden Shark (15,8 тыс. тонн ячменя), Queen Sara (7,4 тыс. тонн подсолнечного масла) и Lady Ela (7250 тонн подсолнечного масла).

Помимо этого, судно Beatrice доставит в Бельгию 35 тыс. тонн кукурузы, судно Baron - 5 тыс. тонн пшеницы в Грецию. Судно Mrc Hatice Ana перевозит в Болгарию 5 701 тонну подсолнечного масла.

"Зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны", - пояснили в СКЦ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.