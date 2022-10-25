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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Трасс сделает перерыв в политической карьере после ухода с поста премьер-министра

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Лиз Трасс после ухода с поста премьер-министра Великобритании, вероятно, сделает перерыв в политической карьере, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в ее окружении.

"После более чем 10 лет подряд на министерских должностях, я думаю, вы можете смело ожидать, что она возьмет перерыв", - сказал один из собеседников издания.

Тем временем газета отмечает, что, уйдя с поста премьер-министра, Трасс останется членом парламента.

При этом издание предположило, что Трасс может написать мемуары о своем коротком периоде нахождения на посту премьер-министра.

Еще один вариант заработка, который, по мнению авторов статьи, могла бы рассмотреть бывший премьер - публичные выступления.

Трасс вступила в должность премьер-министра Британии 6 сентября этого года, однако смогла продержаться на ней всего 45 дней.

Лиз Трасс Великобритания
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