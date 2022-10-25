Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил США за поддержку усилий по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку усилий организации по установлению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС.

"Всесторонняя встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном сегодня в Вашингтоне. Я подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам гарантий посетят Украину на этой неделе и поблагодарил США за поддержку наших усилий по установлению зоны ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС", - написал Гросси в соцсети.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000.