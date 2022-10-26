Блинкен заявил Гросси, что одобряет планы МАГАТЭ посетить украинские атомные объекты

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси приветствовал готовность сотрудников агентства проинспектировать два атомных объекта на Украине, сообщает Госдеп.

"Блинкен выразил признательность МАГАТЭ за усилия, направленные на обеспечение сохранности и безопасности Запорожской АЭС, а также приветствовал готовность агентства посетить Украину", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Отмечается, что встреча Блинкена и Гросси состоялась в понедельник.

Ранее сообщалось, что эксперты МАГАТЭ в ближайшие дни проверят два атомных объекта на Украине.

"МАГАТЭ известно о заявлениях, сделанных Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине. Агентство получило письменный запрос от Украины о направлении группы инспекторов для проведения проверочных мероприятий на двух объектах (...) и готовится посетить эти объекты в ближайшие дни", - говорилось в распространенном заявлении Гросси.

Гросси отмечал, что "целью визитов является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов".