ЕК одобрила будущую покупку концерном Philip Morris компании Swedish Match

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия одобрила планируемое приобретение табачным концерном Philip Morris International компании Swedish Match AB, сообщается в пресс-релизе ЕК.

Swedish Match является крупным мировым производителем некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, также выпускает сигары. Самым известным брендом компании являются зажигалки Cricket.

Как отмечается в сообщении Еврокомиссии, предварительное расследование показало, что SMD Logistics (дочерняя компания Swedish Match) занимает доминирующее положение в поставках горючего табака, бездымных и сопутствующих товаров в Швеции. Philip Morris является ведущим поставщиком горючего табака, в том числе сигарет фабричного производства и табака для самокруток, а также изделий из нагреваемого табака.

Сделка между компаниями могла существенно ограничить конкуренцию на рынке страны, и для решения этой проблемы Philip Morris предложила продать SMD Logistics. ЕК будет внимательно следить за процессом отчуждения, включая выбор подходящего покупателя, который должен быть одобрен комиссией.

ЕК не обнаружила проблем с конкуренцией на рынках других стран, в которых компании присутствуют в настоящее время, поскольку после завершения сделки там останется достаточное количество альтернативных поставщиков.

Как сообщалось ранее, американская Philip Morris сделала предложение о покупке шведской компании примерно за $15,7 млрд.

Philip Morris была выделена из Altria в 2008 году и входит в число крупнейших мировых производителей табачных изделий. Компания выпускает сигареты на 39 предприятиях по всему миру и продает их более чем на 180 рынках. В портфеле брендов компании – марки Marlboro, L&M, Chesterfield, Parliament, Bond Street и другие. Philip Morris также выпускает системы нагревания табака IQOS и табачные стики для них.

Котировки акций Swedish Match выросли на 0,5% по итогам торгов в Стокгольме. Рыночная стоимость компании с начала текущего года подскочила более чем на 57%, в то время как капитализация Philip Morris снизилась на 7,4%.

Цена бумаг американской компании повышается на 1% в ходе сессии на NYSE во вторник.