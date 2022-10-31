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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Swedish Match увеличила квартальные продажи хуже прогноза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года производитель некурительных табачных изделий Swedish Match AB увеличил продажи на 21% в годовом измерении, до 5,782 млрд шведских крон ($525 млн), говорится в пресс-релизе компании.

Показатель в нацвалютах вырос на 5%, что не оправдало среднего прогноза аналитиков, рассчитывавших на повышение на 9%, пишет The Wall Street Journal.

Операционная прибыль увеличилась на 16% и достигла 2,4 млрд крон ($219 млн) по сравнению с 2,075 млрд крон годом ранее.

Swedish Match - крупный мировой производитель некурительных табачных изделий (снюс и жевательный табак) и спичек, а также сигар и зажигалок Cricket.

Продажи сигар в минувшем квартале упали на 14% в нацвалютах, зажигалок - на 18%. Продажи бездымных табачных изделий подскочили на 15%.

Американский табачный концерн Philip Morris International сделал предложение о покупке Swedish Match, которое оценивает шведскую компанию примерно в 176 млрд крон ($16,1 млрд). На прошлой неделе совет директоров Swedish Match рекомендовал акционерам принять это предложение.

С начала 2022 года капитализация Swedish Match подскочила более чем на 58%, до 173,4 млрд крон.

Philip Morris Swedish Match Cricket США Швеция
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