Внеочередной Совет ЕС по энергетике соберется 24 ноября по пакету антикризисных мер

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела объявил, что созовет 24 ноября еще один внеочередной Совет ЕС по энергетике для утверждения предложенных Еврокомиссией (ЕК) мер по борьбе с энергетическим кризисом.

"Я проинформировал министров, что созову четвертый внеочередной совет по энергетике 24 ноября, чтобы утвердить пакет, который был предложен. Чешское председательство (в Совете ЕС - ИФ) готово продолжить работу над этой темой", - заявил Сикела во вторник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания планового Совета ЕС.

Ему был задан вопрос, рассчитывает ли он, что к тому времени будет достигнуто соглашение по двум наиболее сложным позициям – ограничению цен на газ и динамическому механизму коррекции цен, учитывая, что мнения государств расходятся, и дискуссии по данным вопросам были острыми.

Чешский министр ответил, что это будет зависеть "от воли государств-членов следовать или нет сделанным предложениям и затем дать свое согласие квалифицированным большинством. Понятно, что мы должны ввести меры, которые, если возможно, подойдут всем государствам-членам".

Участвовавшую в пресс-конференции члена ЕК по энергетике Кадри Симсон спросили, будет ли представлено законодательное предложение по "потолку" цен на газ до следующего Совета ЕС по энергетике.

Она ответила, что на данном заседании совета Еврокомиссия представила свой анализ государствам ЕС для изучения. По ее словам, что касается "потолка" цен на газ для производства электричества, требуется уточнение деталей, прежде чем делать законодательное предложение, так как данное решение будет влиять на объемы потребляемого газа. "Для нас приоритет в том, чтобы быть уверенными в достаточно широкой поддержке со стороны государств-членов с целью иметь возможность продвигаться дальше по этому предложению", - отметила еврокомиссар.

"Пока мы сформулировали предложение по ограничению цен на газ по индексу TTF, то есть референсной цене, и это, конечно, напрямую влияет на спотовый рынок", - ответила Симсон.

Работу над предложениями ЕК председатель Совета ЕС Сикела назвал "подготовкой Европейского союза к реальности будущего без российского газа".