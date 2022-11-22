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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м
Фото: Bloomberg Creative Photos via Getty Images

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия предлагает установить потолок цены на газ на эталонном хабе региона - нидерландской TTF на уровне около $3000 за тысячу кубометров (275 евро за МВт.ч - $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу) по самому популярному контракту - на месяц вперед.

Этот потолок для такого контракта пока в истории европейского газового рынка был превышен в течение 5 дней - с 22 по 26 августа.

"Именно этот ценовой пик был принят в качестве ориентира для чрезмерно высоких цен, на предотвращение которых направлен предлагаемый механизм", - говорится в справке ЕК.

Сейчас декабрьский фьючерс на TTF торгуется на бирже ICE Futures по 122 евро/МВт.ч ($1300/тыс. куб. м).

Другим потолком рыночной цены в Европе может стать индикативная цена импорта СПГ, говорится в пресс-релизе ЕК.

Комиссия предлагает инструмент для автоматических вмешательства в деятельность газового рынка в случае резкого повышения цен на газ.

"Потолок безопасности" в отношении цен на газ будет включаться автоматически при соблюдении одновременно двух условий: превышении цены контракта на TTF "на месяц вперед" 275 евро/МВт.ч в течение двух недель и превышении на 58 евро/МВт.ч ($616 за тысячу кубометров) в течение двух недель.

Когда эти условия будут выполнены, Агентство по сотрудничеству регуляторов рынка (ACER) опубликует соответствующее уведомление в Официальном журнале Европейского Союза. На следующий день вступит в силу механизм коррекции цены, и заявки на фьючерсы выше предельной цены приниматься не будут.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года. Он может быть остановлен в любой момент по решению ЕК в случае возникновения рисков надежности поставок или финансовой стабильности.

Чтобы избежать проблем с безопасностью поставок, потолок цен охватывает только один контракт (на месяц вперед).

Еврокомиссия TTF СПГ ACER Евросоюз
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