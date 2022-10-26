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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ распространила в СБ ООН проект резолюции в связи с деятельностью биолабораторий на Украине

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россия направила Совету Безопасности и генсекретарю ООН официальную жалобу в связи с деятельностью биологических лабораторий США на Украине, говорится в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи.

"В соответствии со статьей 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) РФ направляет в Совет Безопасности официальную жалобу, содержащую все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь просит созвать 27 октября 2022 года заседание СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", - отмечается в письме.

В документе поясняется, что согласно 6 статье КБТО, "любая страна-участник конвенции, которая считает, что какое-либо государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".

"Рассчитываем, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках КБТО в контексте деятельности биолабораторий на территории Украины", - говорится в письме.

Помимо этого, Россия распространила проект резолюции, согласно которому СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета Безопасности, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".

В проекте также говорится, что комиссия должна будет "представить доклад Совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства-участники Конвенции в ходе ее Девятой Обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября -16 декабря 2022 года".

ООН Россия Украина Василий Небензя
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