Госдума призвала парламенты всех стран бороться с биооружием

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума обратилась к парламентам всех стран с призывом активизировать борьбу с бактериологическим оружием, сообщил сайт палаты. Авторы обращения - вице-спикер Ирина Яровая и думский комитет по международным делам.

"Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества для безотлагательного принятия мер по укреплению режима КБТО (Конвенции по борьбе с бактериологическим и токсинным оружием - ИФ)", - говорится в тексте обращения.

В нем отмечается, что "цивилизация уже сталкивалась с последствиями безответственного обращения с опасными биоагентами". При этом в обращении говорится о научных исследованиях, "свидетельствующих о возможном искусственном происхождении новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ставшей причиной смертоносной пандемии", что "со всей очевидностью подтверждают критический характер подобного рода рисков и угроз для человечества".

"К подобным случаям относится и создание рядом государств за пределами национальных границ биолабораторий для исследований потенциальных агентов биологического оружия и проведения работ двойного назначения", - отмечается в документе.

Яровая - сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биологических лабораторий на территории Украины.