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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины
Риши Сунак
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку.

"Премьер-министр заявил, что в период его пребывания на посту премьер-министра Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку", - говорится сообщении офиса главы правительства Британии.

Отмечается, что британский премьер и украинский президент "согласились с необходимостью продолжать политику экономических санкций" против России.

Кроме того, Сунак выразил надежд на скорую личную встречу с Зеленским.

Великобритания Украина Риши Сунак Владимир Зеленский
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