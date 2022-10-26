Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Риши Сунак Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел первый телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал продолжать оказывать Киеву поддержку.

"Премьер-министр заявил, что в период его пребывания на посту премьер-министра Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку", - говорится сообщении офиса главы правительства Британии.

Отмечается, что британский премьер и украинский президент "согласились с необходимостью продолжать политику экономических санкций" против России.

Кроме того, Сунак выразил надежд на скорую личную встречу с Зеленским.