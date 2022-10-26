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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с британским премьером Сунаком

Фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с британским премьером Сунаком
Фото: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду провела телефонную беседу с новым главой британского правительства Риши Сунаком.

"Состоялся хороший телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, с которым мы стратегические партнеры. Рассчитываем на работу по ключевым проблемам, таким как конфликт на Украине и изменение климата", - написала фон дер Ляйен в твиттере.

Кроме того, собеседники затронули тему поиска совместных решений в рамках протокола по Ирландии и Северной Ирландии, что обеспечило бы стабильность и предсказуемость, отмечается в сообщении.

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Великобритания Риши Сунак
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