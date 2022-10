S&P 500 и Nasdaq снижаются вслед за котировками акций технологических гигантов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются в среду, Dow Jones растет.

Негативом для рынка стали слабые квартальные отчеты или прогнозы ряда крупных технологических компаний, включая Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Texas Instruments.

Акции Alphabet и Microsoft Corp. теряют в цене соответственно 7,6% и 7,5% в ходе торгов, бумаги Texas Instruments - 3,4%.

Alphabet, холдинговая компания Google, увеличила выручку в третьем квартале 2022 года на 6%, минимальными темпами за два года, а ее чистая прибыль снизилась на 27%. Кроме того, рекламные доходы Google в минувшем квартале оказались хуже прогнозов экспертов.

Microsoft зафиксировала чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков в первом финквартале, завершившемся 30 сентября. Однако прогноз выручки компании на второй финквартал - $52,35-53,35 млрд - оказался слабее консенсус-прогноза рынка, составлявшего $56,16 млрд.

Texas Instruments дала слабый прогноз на текущий квартал, хотя ее показатели в июле-сентябре превзошли ожидания аналитиков.

"Отчетности этих компаний являются действительно важными показателями ситуации в рекламной отрасли, а также предвестником движения товаров и услуг в экономике", - отмечает главный инвестиционный директор Kleinwort Hambros Фахад Камал, слова которого приводит Dow Jones.

Среди других технологических компаний, которые опубликуют отчеты за прошедший квартал на этой неделе, - Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Apple Inc., Intel Corp., а также Amazon.com Inc. Акции этих компаний теряют в цене соответственно 3,1%, 1,6%, 0,4% и 4,5% на торгах в среду.

"Мы привыкли к тому, что технологический сектор показывал сильные результаты от квартала к кварталу, - говорит главный инвестиционный директор FlowBank Эсти Двек. - Были надежды, что их отчетности станут очередным сигналом сохранения устойчивости сектора".

Поддержку индексу Dow Jones оказывает рост котировок акций Visa Inc. (+4,5%), 3M Co. (+1,6%), JPMorgan Chase & Co. (+1,2%), Amgen Inc. (+1,5%).

Стоимость бумаг Boeing Co. поднялась на 1,3%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники увеличил выручку в третьем квартале на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд. В то же время свободный денежный поток Boeing в июле-сентябре составил $2,9 млрд, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $1 млрд.

Акции Harley-Davidson Inc., отчетность которой за третий квартал превзошла прогнозы рынка, прибавляют в цене 6,7%.

Бумаги Kimberly-Clark Corp. теряют 0,2%. Скорректированная прибыль американского производителя потребительских товаров оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Ситуация с недвижимостью

Статданные по американскому рынку жилья, обнародованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, снижение продаж новостроек в США в сентябре - на 10,9%. Тем не менее, падение стало максимальным с апреля.

Продажи новых домов в прошлом месяце составили 603 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе было реализовано 677 тыс. домов, а не 685 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения продаж новостроек в прошлом месяце до 585 тыс.

Индексы

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 по московскому времени в среду поднялся на 132,98 пункта (0,42%) и составил 31969,72 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 10,93 пункта (0,28%) - до 3848,18 пункта.

Nasdaq Composite потерял 143,66 пункта (1,28%) и составил 11055,46 пункта.