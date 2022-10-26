Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал Россию продлить зерновое соглашение и обеспечить постоянные поставки продовольствия в бедные страны.

"Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН, заключенную при содействии Турции, и обеспечить продолжение поставок продовольствия тем, кто нуждается в этом больше всего", - сказал Столтенберг, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного. Срок действия соглашения истекает 19 ноября. К продлению сделки ранее призывали ООН и Турция.