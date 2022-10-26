США ввели санкции против певицы Жасмин и бизнесмена Игоря Чайки

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты внесли в санкционные списки по России еще семь физических лиц.

Согласно пресс-релизу Минфина США, под санкции, в частности, попала певица Жасмин и предприниматель Игорь Чайка.

Также в санкционных списках оказалось 11 организаций - акционерное общество "Национальная инжиниринговая компания", ООО "Агро-Регион", ООО "Аква Солид", ООО "БМ Проект-Экология", ООО "Экогрупп", ООО "Инновации Света", ООО "Инжиниринг.РФ", ООО "Хартия", ООО "Компания Золотой Век", ООО "Межмуниципальное АТП", ООО "Регион-Комфорт".

Согласно пресс-релизу Минфина, очередные санкции США направлены против действий РФ в Молдавии и затрагивают всего девять человек и 12 структур.