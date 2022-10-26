США включили в санкционный список беглых молдавских олигархов Плахотнюка и Шора

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - США обвинили беглых молдавских олигархов Владимира Плахотнюка и Илана Шора в связях с РФ с целью дестабилизации ситуации в Молдавии, и включили их в санкционный список госдепартамента, заявил американский посол в Кишиневе Кент Логсдон.

Он отметил, что "Плахотнюк и Шор, а также сотрудничающие с ними группа граждан России вмешивались в избирательные процессы в Молдавии в интересах Российской Федерации", а также в июне 2022 г. пытались предпринять действия по дестабилизации ситуации в республике.

Теперь вышеупомянутые лица не могут въехать в Соединенные Штаты, в том числе и в качестве иммигрантов. Жена Шора - Сара Шор (российская певица Жасмин), также попала под санкции. Ограничения будут введены и в отношении партии "Шор" и ядра ее активистов.

Посол пояснил, что все активы Плахотнюка и Шора в США будут арестованы Казначейством США, а всем предпринимателям запрещается осуществление любых сделок с названными гражданами.

Как сообщалось, Плахотнюк и Шор обвиняются Генпрокуратурой Молдавии в том, что являются главными бенефициарами украденного миллиарда долларов из банковской системы. Они сбежали из Молдавии после смены власти в июне 2019 года. В настоящее время Плахотнюк находится на Северном Кипре, а Шор - в Израиле. В отношении Плахотнюка США ввели санкции еще в апреле 2020 г., заставив его покинуть территорию США, где он проживал тогда.