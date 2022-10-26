Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Boeing снова сократил прогноз производства 737-х в 2022 году из-за проблем с поставками

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, снова сократил прогноз производства самолетов Boeing 737 на этот год из-за проблем с поставками компонентов.

Авиапроизводитель рассчитывает поставить 375 лайнеров этой модели в 2022 году, заявил главный финансовый директор компании Брайан Вест в ходе пресс-конференции после публикации финансовой отчетности за третий квартал. Изначально компания прогнозировала, что производство 737-х в текущем году составит 500 самолетов, но затем в июле снизила прогноз до "порядка 400 лайнеров".

В то же время Boeing ожидает, что ей удастся выпускать в среднем около 30 самолетов в месяц в следующем году и что показатели производства значительно вырастут к концу текущего года.

Котировки акций компании усилили падение на основных торгах в Нью-Йорке в среду и к 18:50 по Москве упали на 2,6% после снижения на 0,7% в ходе предварительной сессии. Компания увеличила выручку в третьем квартале на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд.

Boeing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Не менее 13 человек погибли в теракте в иранском Ширазе

США включили в санкционный список беглых молдавских олигархов Плахотнюка и Шора

США ввели санкции против певицы Жасмин и бизнесмена Игоря Чайки

США ввели санкции против певицы Жасмин и бизнесмена Игоря Чайки

Пашинян сообщил, что 31 октября встретится с Путиным и Алиевым в Сочи

Бывший зампред ФРС спрогнозировал короткую рецессию в США в конце 2023 года

Brent подешевела до $92,8 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 октября

Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });