США разместили на юге Японии беспилотники для слежения за Китаем и КНДР

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Командование ВВС США перебросило на юг японского острова Кюсю в префектуру Кагосима эскадрилью беспилотников MQ-9 Reaper для ведения разведки, сообщает Defense news.

По информации издания, эти БПЛА, приступившие к разведывательным миссиям в минувшее воскресенье, смогут собирать информацию об активности Китая и КНДР в регионе, содействовать совместной разведывательной активности США и Японии. Эти БПЛА базируются на базе ВВС Каноя Сил самообороны Японии. MQ-9 Reaper также могут наносить авиаудары, однако данные БПЛА не будут оснащать вооружением.

США ранее привлекали эти БПЛА для обучения своего персонала в Индо-Тихоокеанском регионе. Также MQ-9 Reaper активно применялись в ходе контртеррористических операций в зоне ответственности Центрального командования ВС США (Ближний Восток, Восточная Африка, Центральная Азия).

На прошлой неделе сообщалось, что японские военные начали использовать MQ-9 Reaper, полученные от США, с базы воздушных Сил самообороны в Хатинохэ (префектура Аомори) на севере острова Хонсю.

Между тем, власти США планируют сократить до конца 2023 финансового года численность воздушного флота MQ-9 Reaper с 351 до 276 единиц и прекратить его производство. В ВВС США считают, что в случае потенциального конфликта MQ-9 Reaper станут легкой целью для ПВО КНР, и что необходимо перераспределить финансовые средства в пользу более приоритетных проектов. Ранее в комитете Конгресса США по делам вооруженных сил заявляли, что ВВС планируют снять с вооружения половину MQ-9 Reaper до начала 2027 финансового года.