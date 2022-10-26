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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Новое правительство Сербии приведено к присяге в парламенте страны

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Новый состав правительства Сербии приведен в среду к присяге в скупщине (парламенте страны), сообщает телерадиоканал РТС.

Церемония состоялась после того, как новый кабинет, который вновь возглавила Ана Брнабич, заручился поддержкой большинства депутатов - "за" проголосовали 157 парламентариев, "против" - 68.

В составе нового правительства Сербии 28 министров.

Парламентские выборы в Сербии состоялись 3 апреля. Их окончательные результаты были утверждены в начале июля. Победу на этих выборах одержала коалиция "Вместе можем всё", в состав которой входит Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент страны Александр Вучич. Эта коалиция заручилась поддержкой 58,5% избирателей, что дало ей право на формирование правительства.

Сербия
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