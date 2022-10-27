Quantum Space запланировала вывести спутник QS-1 в окололунное пространство в 2024 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания Quantum Space планирует провести коммерческую миссию по выводу спутника QS-1 в окололунное пространство в конце 2024 года, сообщила в среду компания на своем сайте.

"Quantum Space сегодня объявила, что первая миссия компании в окололунном пространстве запланирована на октябрь 2024 года", - говорится в сообщении.

По плану Quantum Space, миссия должна стать первым этапом на пути к созданию "высокоскоростной магистрали" между Землей и Луной с помощью развертывания коммерческой деятельности, "благодаря которой аппараты смогут работать и перемещаться в окололунном пространстве и за ее пределами более эффективно".

"Аппарат QS-1 будет перемещаться преимущественно между точками Лагранжа L1 и L2 системы Земля-Луна для обеспечения коммерческих операций компании, - отмечается в сообщении.

Среди целей, которые компания планирует достичь в ходе миссии: испытание продвинутых систем навигации в окололунном пространстве и автономного позиционирования аппаратов, проверка возможности размещать на аппарате коммерческую полезную нагрузку и собирать данные с помощью технологии космической ситуационной осведомленности.