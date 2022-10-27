Unilever в III квартале увеличила оборот на 17,8%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Британо-голландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в третьем квартале увеличила оборот на 17,8% на фоне повышения цен и сокращения объемов продаж.

Как говорится в пресс-релизе компании, оборот в июле-сентябре составил 15,8 млрд евро по сравнению с 13,5 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Органический рост (без учета изменения курсов обмена валют, покупок/продажи бизнеса) равнялся 10,6%.

Цены повысились на 12,5%, в то время как объем продаж сократился на 1,6%.

В январе-сентябре оборот компании вырос на 16,1% – до 45,6 млрд евро. Органический рост составил 8,9%.

Органические продажи в странах с развивающейся экономикой в третьем квартале выросли на 13,3% (до 9,2 млрд евро), в странах с развитым рынком – на 7,1% (до 6,6 млрд евро). За девять месяцев подъем составил соответственно 11,1% (до 26,8 млрд евро) и 6% (18,8 млрд евро).

Совет директоров компании одобрил дивидендные выплаты в размере 42,68 евроцента на акцию.

"Unilever показала еще один квартал роста в сложных макроэкономических условиях... и теперь мы ожидаем, что базовый подъем продаж за весь 2022 год превысит 8%, - сказал главный исполнительный директор компании Алан Джоуп. - Глобальные макроэкономические прогнозы остаются неоднозначными, и мы ожидаем, что проблема высокой инфляции сохранится в 2023 году".

Ранее компания предполагала, что органический рост оборота в текущем году будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%.

Котировки акций Unilever снижаются на 0,3% в ходе торгов в Лондоне в четверг и на 0,4% в Астердаме.

Портфель Unilever насчитывает более 400 марок, включая такие известные как Knorr, Lipton, Dove, Magnum, Cif, Domestos, Persil, Hellmann's, Axe, Rexona. Продукция компании продается более чем в 190 странах. Штат насчитывает около 148 тыс. человек.