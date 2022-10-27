Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Unilever в III квартале увеличила оборот на 17,8%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Британо-голландская Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, в третьем квартале увеличила оборот на 17,8% на фоне повышения цен и сокращения объемов продаж.

Как говорится в пресс-релизе компании, оборот в июле-сентябре составил 15,8 млрд евро по сравнению с 13,5 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Органический рост (без учета изменения курсов обмена валют, покупок/продажи бизнеса) равнялся 10,6%.

Цены повысились на 12,5%, в то время как объем продаж сократился на 1,6%.

В январе-сентябре оборот компании вырос на 16,1% – до 45,6 млрд евро. Органический рост составил 8,9%.

Органические продажи в странах с развивающейся экономикой в третьем квартале выросли на 13,3% (до 9,2 млрд евро), в странах с развитым рынком – на 7,1% (до 6,6 млрд евро). За девять месяцев подъем составил соответственно 11,1% (до 26,8 млрд евро) и 6% (18,8 млрд евро).

Совет директоров компании одобрил дивидендные выплаты в размере 42,68 евроцента на акцию.

"Unilever показала еще один квартал роста в сложных макроэкономических условиях... и теперь мы ожидаем, что базовый подъем продаж за весь 2022 год превысит 8%, - сказал главный исполнительный директор компании Алан Джоуп. - Глобальные макроэкономические прогнозы остаются неоднозначными, и мы ожидаем, что проблема высокой инфляции сохранится в 2023 году".

Ранее компания предполагала, что органический рост оборота в текущем году будет находиться в диапазоне 4,5-6,5%.

Котировки акций Unilever снижаются на 0,3% в ходе торгов в Лондоне в четверг и на 0,4% в Астердаме.

Портфель Unilever насчитывает более 400 марок, включая такие известные как Knorr, Lipton, Dove, Magnum, Cif, Domestos, Persil, Hellmann's, Axe, Rexona. Продукция компании продается более чем в 190 странах. Штат насчитывает около 148 тыс. человек.

Unilever
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

США могут разместить в Европе новые ядерные авиабомбы до конца года

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 27 октября

Военные США провели испытание компонентов гиперзвукового оружия

Фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с британским премьером Сунаком

Фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с британским премьером Сунаком

В результате взрыва в мавзолее в иранском Ширазе погибли 20 человек

Что произошло за день: среда, 26 октября

Не менее 13 человек погибли в теракте в иранском Ширазе

США включили в санкционный список беглых молдавских олигархов Плахотнюка и Шора

США ввели санкции против певицы Жасмин и бизнесмена Игоря Чайки

США ввели санкции против певицы Жасмин и бизнесмена Игоря Чайки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });