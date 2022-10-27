Рост ВВП США в III квартале превзошел прогнозы и составил 2,6%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Об этом свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали 2,3%.

До этого ВВП снижался по итогам двух кварталов подряд: на 1,6% в январе-марте и на 0,6% в апреле-июне.

Основным позитивным фактором для экономики страны в прошедшем квартале стало сокращение внешнеторгового дефицита. Экспорт подскочил на 14,4%, в том числе за счет увеличения поставок нефти и нефтепродуктов. Между тем импорт сократился на 6,9%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, в июле-сентябре увеличились на 1,4%.

Индекс PCE Core, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в третьем квартале повысился на 4,5% относительно предыдущих трех месяцев после роста на 4,7% в апреле-июне. Это совпало с консенсус-прогнозом.

Между тем многие эксперты ожидают ухудшения экономической ситуации в США и не исключают возможности рецессии в 2023 году.

"Компонентный состав ВВП вовсе не так хорош, как кажется на первый взгляд. Это скорее единичный подъем, а не тот рост, который может продолжиться", - полагает главный финансовый аналитик Jefferies Анета Марковска. Она ожидает рецессии во втором полугодии следующего года, пишет The Washington Post.

"Федеральная резервная система продолжает повышать ставки, а большая часть последствий прошлых подъемов еще не ощущается", - отмечает Дин Бейкер из Center for Economic and Policy Research. В результате нынешние данные "могут оказаться последним хорошим отчетом на какое-то время", приводит его слова CNN.

Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за третий квартал запланирована на конец ноября, окончательных – на конец января 2023 года.