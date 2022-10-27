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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Число новых заявок на пособие по безработице в США выросло меньше прогнозов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 3 тысячи и составило 217 тысяч человек, сообщило Министерство труда США.

Неделей ранее этот показатель составил 214 тысяч.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения количества заявок до 220 тысяч.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось на 6,75 тысячи, до 219 тысяч.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 15 октября, выросло на 55 тысяч и достигло 1,438 млн по сравнению с пересмотренными 1,383 млн неделей ранее.

Минтруда США
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