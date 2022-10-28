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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Тихом океане

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в пятницу по московскому времени с 53 интернет-спутниками проекта Starlink, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу в Тихом океане, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния в четверг в 16:14 по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 04:14 по Москве).

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, примерно через девять минут совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях км от базы.

Это уже 66-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

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