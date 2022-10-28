Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния в четверг в 16:14 по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 04:14 по Москве).

Он стал 66-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и третьим в октябре.

SpaceX запустила уже 3558 спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink доступна пользователям в 41 стране, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.