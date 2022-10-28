Космический грузовик "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21", стартовавший 26 октября с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоялась в 05:51 по Москве. Причаливание прошло в автоматическом режиме под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами ЦНИИмаш.

26 октября ракета "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-21" штатно стартовала в 03:20 по Москве с площадки №31 космодрома Байконур.

По данным "Роскосмоса", корабль пробудет на орбите восемь месяцев.

Космический грузовик доставил на станцию 2 520 кг грузов, среди них 702 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 41 кг азота и 1 357 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС.

Кроме того, на станцию прибыли укладки для проведения научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор", также для эксперимента "3D-печать" привезли катушки филамента, которые используется в качестве расходного материала в принтере.

В настоящее время на борту МКС работает экипаж 68-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Анны Кикиной, астронавтов NASA Франциско Рубио, Николь Мэнн и Джоша Кассады, а также астронавта JAXA Коити Вакаты.