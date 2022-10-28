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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Шесть сухогрузов доставят украинское продовольствие в КНР, Израиль, Египет, Бельгию и Италию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Украинские порты в пятницу покинули шесть судов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"28 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 223 430 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Судно Kavo Perdika доставит 54 160 тонн кукурузы в Израиль, судно Zante - 47 270 тонн рапса в Бельгию. Сухогруз Asl Tia перевозит в Китай 39 тыс. тонн подсолнечного шрота, сухогруз Super Bayern транспортирует 33 тыс. тонн кукурузы в Италию.

Помимо этого, два судна Rising Eagle (25 тыс. тонн пшеницы) и Lina (25 тыс. тонн кукурузы) направляются в Египет.

"Зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны", - пояснили в СКЦ.

Отмечается, что по состоянию на 27 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 9 239 819 тонн.

"На настоящий момент 101 судно зарегистрировано для проверки СКЦ, еще 76 подали заявки на присоединение к инициативе", - уточняется в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина
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