Украинские порты покинули еще семь сухогрузов с сельхозпродукцией

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Делегация России снова стала участвовать в досмотре сухогрузов в рамках "зерновой сделки", украинские порты в четверг покинули семь судов с продовольствием, сообщила представитель ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла.

По ее словам, на этих судах в общей сложности 290 102 тонны зерна и другого продовольствия.

Три сухогруза Key Knight (66 750 тонн кукурузы), Christina B (62 258 тонн кукурузы) и Sveti Dujam (31 908 тонн подсолнечного шрота) направляются в Китай. Судно Elefsis доставит в Испанию 64,3 тысячи тонн пшеницы. Судно Rio перевозит в Италию 9,1 тысячи тонн пшеницы.

Помимо этого, сухогруз Rattana Naree следует в Нидерланды с 26 786 тоннами соевых бобов, а сухогруз Esentepe - с 29 тыс. тоннами подсолнечного масла в Оман.

По словам Паллы, несмотря на то, что очередь на досмотры значительно сократилась, в настоящее время более 120 судов, в основном входящие, ожидают разрешения на движение.

2 ноября президент Владимир Путин сообщил, что Украина гарантировала неиспользование гуманитарного судоходного коридора в Черном море для атак на Черноморский флот, и поэтому Россия возобновляет участие в "зерновой сделке". С 1 ноября участие России в сделке было приостановлено.

Путин добавил, что Россия оставляет за собой право выйти из "зерновой сделки" в случае нового нарушения Украиной своих обязательств и подчеркнул, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.