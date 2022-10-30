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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с трагедией в Сеуле

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с гибелью людей во время давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле.

"Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су.

"От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей. Мы разделяем скорбь корейского народа", - говорится в телеграмме Мишустина, направленной премьер-министру Южной Кореи.

В субботу во время празднования Хэллоуина в Сеуле образовалась давка, в которой погиб 151 человек.

Владимир Путин
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