Четыре россиянки погибли во время давки в Сеуле

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Число россиянок, погибших в результате давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина, достигло четырех.

"С прискорбием сообщаем о четвертой гражданке Российской Федерации, погибшей в результате давки в районе Итхэвона 29 октября", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в Южной Корее.

Общее число жертв происшествия достигло 151. Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии.

Давка в Сеуле произошла накануне вечером, когда в городе проходили мероприятия в честь Хэллоуина.